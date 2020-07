Serie A, vincono Roma e Udinese: il Torino è aritmeticamente salvo

Vince e convince la Lazio sul campo dell’Hellas Verona. Poker biancoceleste con tripletta di Ciro Immobile che fa 34 in campionato. Nelle altre gare delle 19:30, l’Udinese vince 1-0 in trasferta con il Cagliari grazie al gol di Okaka dopo tre minuti. Vince anche la Roma 2-1 contro la Fiorentina. Veretout, due volte dal dischetto, consente ai giallorossi di allungare a +4 sul Milan. Pareggio 1-1 a Ferrara tra Spal e Torino, con gol di Verdi e D’Alessandro. Con questo punto in classifica i granata ottengono la salvezza aritmetica.