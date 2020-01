Lazio, Immobile inarrestabile: va più veloce dell'Higuain da record

Fu impressionante in quella stagione Gonzalo Higuain, quando nel suo ultimo anno al Napoli stabilì il record all time della Serie A per numero di gol in un singolo campionato con 36 marcature. Per ora ci troviamo appena dopo la metà della stagione corrente, ma c'è un giocatore che corre più di quell'Higuain da record: si tratta, neanche a dirlo, di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio sta facendo sognare tutti e costringe ad aggiornamenti costanti delle sue statistiche a causa della cadenza micidiale dei suoi gol e, grazie alla tripletta messa a segno contro la Sampdoria, adesso è arrivato già a quota 23 reti stagionali. Oltre a continuare a tenere a debita distanza i suoi "inseguitori" (si fa per dire) Lukaku e Cristiano Ronaldo, il Ciro biancoceleste sta mantenendo un ritmo migliore di quell'Higuain formato 2015/16, che alla ventesima giornata aveva segnato 20 gol. Se non dovesse bastare, Immobile ha anche una partita in meno, quel match contro l'Hellas Verona da recuperare e che potrebbe far addirittura migliorare il dato. Ciro è proiettato verso la storia, il tifo laziale se lo gode.

