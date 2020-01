Napoli - Lazio, probabili formazioni: turnover sì, ma non troppo

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - LAZIO - Chi ha tempo di fermarsi, c'è la Coppa Italia. Il Napoli al San Paolo, prima del derby e di un cammino in Serie A da adornare cercando la dodicesima vittoria consecutiva. Un ostacolo alla volta, il calendario della Lazio da qui a un mese ne è pieno. In ottica formazione, Inzaghi dovrà ragionare anche alla lunga distanza. Però martedì (ore 20:45, ndr) si giocano i quarti di finale di una coppa alla quale il mister e la società tengono tantissimo. Ecco perché, visto l'avversario, è probabile che il turnover venga ridotto ai minimi termini.

Un'assenza che pare scontata è quella di Correa: andrà in panchina, ma difficilmente sarà rischiato con il derby alle porte. Verrà riproposta la coppia Immobile-Caicedo. In porta dovrebbe esserci Strakosha (anche se Proto dà garanzie), mentre in difesa permane più di qualche dubbio. Acerbi confermatissimo, ai suoi fianchi potrebbe però mancare Stefan Radu. Il romeno ha preso un colpo con la Samp, nulla di grave, ma solitamente in queste occasioni il mister preferisce gestirlo. Il puzzle è dunque tutto da formare: difficilmente Vavro avrà una chance, saranno Bastos, Patric e Luiz Felipe a giocarsi le due maglie (Radu permettendo) con Acerbi che a seconda delle scelte potrebbe scalare a sinistra. Per quanto riguarda la fascia destra, Marusic è sulla via del recupero ma non ha i 90 minuti sulle gambe: giocherà Lazzari. In mezzo al campo potrebbe rivedersi Parolo al posto di Leiva, il ballottaggio è aperto (Cataldi ha una lesione, salterà anche il derby), mentre uno tra Milinkovic e Luis Alberto potrebbe essere insidiato da Berisha. A sinistra, invece, Lulic dovrebbe ritrovare il posto da titolare.

CAPITOLO NAPOLI - La squadra di Gattuso è in crisi nerissima. Sconfitto anche dalla Fiorentina, il Napoli sarà in ritiro da domenica mattina almeno fino alla sfida contro la Lazio. E per questo risulterà un cliente pericolosissimo. Con tutta probabilità, i partenopei dovranno fare ancora a meno di Maksimovic, Mertens e Koulibaly oltre al lungodegente Malcuit. Da valutare le condizioni di Ghoulam, mentre uno tra Di Lorenzo e Hysaj dovrà adattarsi da centrale di difesa. Probabile chance dal 1' per Lozano, sperano Llorente, Meret e il nuovo acquisto Demme. Ma, vista la posizione in classifica, la Coppa Italia è diventata l'obiettivo numero uno dei partenopei e per questo l'ex Milan dovrebbe schierare quasi tutti i titolarissimi. Di seguito, le probabili formazioni di Napoli - Lazio.

Napoli - Lazio

Coppa Italia 2019/20 - Quarti di finale

Stadio San Paolo di Napoli - martedì 21 gennaio, ore 20:45

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All.: Gennaro Gattuso.

INDISPONIBILI: Malcuit, Mertens, Koulibaly, Maksimovic, in dubbio Ghoulam

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Fabian Ruiz

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Cataldi, in dubbio Marusic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Luiz Felipe

ARBITRO:

ASSISTENTI:

IV UOMO:

VAR:

AVAR:

SPECIALE NAPOLI - LAZIO - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme i quarti di finale di Coppa Italia 2019/20. Durante i 90/120 minuti dell'incontro Napoli-Lazio sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 20:45, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio San Paolo di Napoli vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi porteremo per mano in zona mista, vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo martedì allora: appuntamento alle ore 20:45 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!

NAPOLI - LAZIO, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV

TORNA ALLA HOMEPAGE