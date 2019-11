Lazio, Immobile miglior goleador 2019 in Serie A: la classifica

Ciro Immobile sta collezionando dei numeri incredibili. I 14 gol realizzati in Serie A nelle prime 12 giornate non solo hanno trascinato la Lazio al terzo posto, ma gli hanno fatto scalare la classifica dei migliori bomber nell'anno solare 2019. Nel campionato italiano Immobile comanda la graduatoria con 19 centri complessivi, insieme a Zapata dell'Atalanta. Dietro di loro la coppia formata da Quagliarella e Belotti a quota 15. Estendendo l'analisi alle top 5 leghe europee (Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia) il biancoceleste si assesta in nona posizione. Davanti a lui nell'ordine: Messi (29), Lewandowski (28), Mbappé (25), Benzema (23), Vardy (23), Aguero (21), Mané (21), Dembelé (20).

LAZIO, IL REPORT DELLA GIORNATA A FORMELLO

LAZIO, INTERVISTA A LUCAS LEIVA: LE SUE PAROLE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE