Lazio, Immobile no limits: gli impressionanti numeri di Ciro

Ciro Immobile non si ferma. Dopo la doppietta firmata con la maglia dell'Italia, il bomber è tornato a timbrare il cartellino anche con la maglia della Lazio. Nel giorno della sua 150esima gara con l'aquila sul petto, Ciro ha realizzato la rete numero 103 in biancoceleste. Immobile è a meno due da Tommaso Rocchi (105), ma ha raggiunto l'attuale tecnico dell'Under15 per reti realizzate in Serie A (82). L'attaccante di Torre Annunziata ha segnato per l'ottava giornata consecutiva e sotto i suoi colpi sono cadute in serie Genoa, Bologna, Atalanta, Fiorentina, Torino, Milan, Lecce e Sassuolo. L'obiettivo è quello di raggiungere e battere il record di Batistuta. L'argentino nel 1994/95, quando indossava la maglia della Fiorentina, è arrivato a meta per undici gare consecutive. Il classe 90 proverà a raggiungerlo e superarlo. Non è di certo finita qui perché a novembre Immobile ha già raggiunto quota 15 reti in campionato, lo stesso bottino con cui ha chiuso la scorsa stagione con ancora sette mesi a disposizione. Il record di Higuain (36 reti nel 2015/16) potrebbe non essere così impossibile da raggiungere soprattutto se il numero 17 biancoceleste dovesse continuare a segnare con questa regolarità. Tra campionato, Europa League e Nazionale il bottino totale recita 20 reti in 19 gare con una media di un gol ogni 71 minuti (numero che profuma di Lazio). Statistiche e record impressionanti. Ciro sogna in grande, vuole andare in Champions, ritoccare i record e, perché no, portare a casa la Scarpa d'Oro. Con questo ritmo nulla sembra impossibile.

SERIE A, CLASSIFICA MARCATORI

SCARPA D'ORO, IMMOBILE SUL PODIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE