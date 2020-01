Lazio, Immobile re del gol negli ultimi 3 anni solari: trema il record di Boninsegna

"In questa squadra si combatte per un centimetro, in questa squadra ci massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro". Immaginiamo Simone Inzaghi un po' alla Al Pacino in "Ogni maledetta domenica". Ora pensiamo a Immobile intento ad ascoltare le sue parole. In campo, è chiaro che il numero 17 non abbia problemi a mettere in pratica i dettami del mister. Lui, per quel centimetro, combatte veramente fino alla fine. La Serie A è roba sua, al momento comanda la classifica capocannonieri con 17 centri in 16 partite. Nella storia, nelle prime 16 gare, ha fatto altrettanto solamente Signori nel 1992-93. Negli ultimi 3 anni solari, come riporta la rassegna di Radiosei, è stato lui il calciatore più prolifico della Serie A: 30 reti nel 2017, 23 nel 2018, 22 nel 2019. Nel campionato italiano, per quanto riguarda tale statistica, solamente un giocatore è riuscito a fare di più: Roberto Boninsegna tra il 1970 e il 1973. E allora si riparte con la caccia ai record, senza paura di affrontare i mostri sacri del passato. "In ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro". Al Pacino avrebbe detto questo a Ciro Immobile. Ed è proprio quello che l'attaccante fa in campo, ogni maledetta domenica.

