Lazio, Immobile strega Simeone: "Quando lo vedo giocare..."

Nel corso di un’intervista rilasciata al Il Mattino, Giovanni Simeone ha raccontato un po’ di sé stesso. L’inizio della nuova avventura al Napoli, della sua breve carriera e la responsabilità di essere il figlio di, ma non solo. Il Cholito ha rivelato di avere dei modelli a cui si ispira per cercare di migliorarsi e raggiungere gli obiettivi prefissati e tra questi, c’è Ciro Immobile. Sull’attaccante della Lazio ha affermato senza esitazione: “Quando guardo i movimenti di Ciro, ne resto incantato: ha una facilità a trovare gli spazi per fare gol o andare al tiro uniche"

