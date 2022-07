Lazio, Immobile suona la carica: "Avanti così!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Decimo giorno di lavoro per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. La squadra lavora gli ordini di mister Sarri in vista dell'inizio della prossima stagione che per i biancocelesti prenderà il via il 14 agosto. Ieri un'altra vittoria nella seconda amichevole stagionale, vinta per 5-0 contro l'NK Dekani, che ha visto tra i protagonisti anche Ciro Immobile. L'attaccante ha suonato la carica con un post social: "Avanti così!", con alcuni scatti della gara di ieri.