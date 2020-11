Lazio, Immobile tifa per i compagni: “Daje ragazzi!” - FT

Ciro Immobile è rimasto a Roma, la Uefa non ha dato il via libera al bomber della Lazio per partire insieme al resto della squadra alla volta di San Pietroburgo. Un'esclusione che ha fatto infuriare l'attaccante voglioso di giocare la Champions League ma che questa sera dovrà guardala da casa. Il numero 17 però non si perde d'animo e incita i biancocelesti: "Daje ragazzi!".