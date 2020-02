Lazio, in gol per la sedicesima volta consecutiva: il record risale al 55/56

La Lazio segna. Sempre. I biancocelesti sono andati in gol per la sedicesima partita consecutiva. Eguagliate le 16 del 2017/2018. Il record assoluto è ancora lontano ma non irraggiungibile con questa media. Risale alle stagione 1955/56, quando furono 21 le partite consecutive a segno. A riportarlo è Lazio Page. L'ultima sfida senza segnare è la sfida di Milano a San Siro contro l'Inter, terminata 1-0 per i nerazzurri.