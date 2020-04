Lazio, in Inghilterra spunta la lista di Ancelotti: tre laziali fra gli obiettivi

Da quando Carlo Ancelotti siede sulla panchina dell'Everton, in casa Toffees è iniziata una vera e propria rivoluzione. Tanti i nomi accostati alla squadra inglese recentemente. Alcuni rappresentano reali obiettivi, altri non sono mai stati trattati, e infine ci sono quelli irragiungibili. Una lista lunghissima di ben 86 calciatori, molti provenienti proprio dalla Serie A, ordinata dal Liverpool Echo. Fra i portieri, oltre a quello di Donnarumma, spicca anche quello di Thomas Strakosha. Non è la prima volta che il portiere albanese viene accostato a un team inglese. I richiami dalla Premier League sono diversi, ma la Lazio punta fortemente sul suo numero uno e non intende lasciarlo partire. Fanno parte della categoria irraggiungibili, gli altri due biancocelesti in lista. Si tratta di Luis Alberto e Ciro Immobile, destinati a rimanere un sogno per molti club e allenatori.



CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA L'AG. DI MURIQI

LAZIO, NEL RICORDO DI CHINAGLIA

TORNA ALLA HOMEPAGE