Lazio - Inter, Gaia Inzaghi scaramantica: "Che partita mi aspetto? Non parlo..." - VD

Dopo Jessica Immobile, anche Gaia Inzaghi, moglie dell'allenatore della Lazio, ha fatto il suo ingresso all'Olimpico, dove è in programma questa sera il big match dei biancocelesti contro l'Inter. L'imprenditrice romana ha rilasciato qualche dichiarazione ai nostri microfoni: "Simone è carico? Sì, sempre. Quant'è bello vedere uno stadio così pieno? È bellissimo, ma anche per strada, era tutto bloccato. Che partita mi aspetto? Non parliamo, sono scaramantica..."

