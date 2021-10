Lazio – Inter, Giannichedda: “Sarà una gara intensa. Inzaghi spero venga accolto bene”

Tante le personalità che in questi giorni si stanno esprimendo in merito alla gara tra Lazio e Inter in programma sabato all’Olimpico. L’interrogativo che tutti si pongono riguarda l’accoglienza che il pubblico laziale riserverà a Simone Inzaghi, c’è chi è convinto che sarà accolto bene e chi lo spera. Giuliano Giannichedda, ex biancoceleste ha espresso il suo parere in un’intervista a Calciomercato.it: “Sarà inevitabile leggere emozione sul volto di Simone. La tensione della gara, però, manda via queste suggestioni. Spero venga accolto tra gli applausi del pubblico: ha fatto il bene della Lazio. Ognuno è libero di comportarsi come vuole nei limiti del consentito, ma Simone ha onorato da calciatore e difeso da allenatore quei colori. Per questo credo che non meriti i fischi”.

