Lazio - Inter, polverizzati i biglietti per il Settore Ospiti: aperta la Sud ai tifosi nerazzurri

In vista del big match della 24esima giornata di campionato, i tifosi della Lazio hanno preso d'assalto la biglietteria e in poco meno di due ore sono terminati i biglietti per la Curva Nord. Numeri pazzeschi che fanno presagire il sold-out allo stadio Olimpico. Ma i tifosi dell'Inter non sono da meno: i biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati. Ecco perché la società biancoceleste ha deciso di aprire la Curva Sud per i tifosi nerazzurri. Di seguito il comunicato:

"La S.S. Lazio coumunica che in virtù dell'esaurimeto dei tagliandi del settore ospiti, verrà aperta alle vendite dalle ore 16:00 la Curva Sud a disposizione dei tifosi dell'Inter".

