Lazio, Lulic è per sempre: il capitano rinnova fino al 2021

Si va avanti insieme. Ancora per un anno. Senad Lulic e la Lazio non si separeranno in estate, la storia d'amore deve continuare. Il capitano resterà a Roma, lo hanno convinto le prospettive, la possibilità di giocare finalmente in Champions League e il corteggiamento di Inzaghi che premeva affinché uno dei suoi senatori rimanesse a Formello. La famiglia può aspettare ancora un po', il ritorno in Svizzera è rimandato, troppo forte il legame con la società e l'ambiente. Il rinnovo è praticamente fatto, la firma arriverà nei prossimi giorni - come riporta l'edizione odierna de La Repubblica - e sancirà la permanenza di Lulic fino al 2021.

