Lazio, Inzaghi on fire: il mister tra i 100 nomi del 2019 di Gianni Mura

Gianni Mura, giornalista e storica firma de La Repubblica, ha stilato come ogni anno la classifica dei 100 nomi più importanti del 2019. Tra questi trova posto anche Simone Inzaghi. Il mister della Lazio ha alzato al cielo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Sulla panchina biancoceleste ha anche espugnato San Siro contro il Milan in campionato dopo oltre 30 anni e ha anche battuto la Juventus per due volte in due settimane. Il giornalista lo promuove e lo definisce così: “Simone Inzaghi: due sconfitte alla magna Juve in due settimane, mica facile. Continua a crescere e la Lazio con lui, quando riesce a distendersi è uno spettacolo. Si candida per la panchina juventina, anche se lì dov’è, nonostante Lotito e grazie alle intuizioni di Tare, ha più libertà d’azione. 8,5″.

CALCIOMERCATO LAZIO, IPOTESI SALERNITANA PER ADEKANYE

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

TORNA ALLA HOMEPAGE