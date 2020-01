Lazio, Inzaghi punta altri due record: difficile ma non impossibile

Un pareggio sofferto. Complicato ma prezioso, la Lazio resta imbattuta. Era fondamentale per il morale e la classifica, e anche per inseguire un record. I biancocelesti, infatti, non perdono da 15 partite consecutive. Un filotto inferiore solo a quello del Liverpool in Europa, e ad altre tre strisce di risultati consecutivi utili nella storia biancoceleste. Come riporta Lazio Page, il primato appartiene a Eriksson (17 partite senza perdere nel 98/99), seguito da sé stesso nel 97/99 insieme a Mancini nel 2002/03 (16). Poi viene Inzaghi, appunto, terzo a 15 grazie al pareggio contro la Roma. Appaiato a Delio Rossi del 2006/07, quello che fino a ieri restava il record dell'era Lotito. Ma non è finita qui, perché c'è un altro record a cui puntare. Con il gol di Acerbi nella stracittadina, la Lazio va anche a segno da 15 partite di fila. Un dato che la pone dietro solo alla squadra di Inzaghi versione 2017/18 e alla Lazio del 1955/56. Lontana ma non irraggiungibile a quota 21.

