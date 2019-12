Lazio, Inzaghi sfida Zoff: in palio il record di vittorie in Serie A

Inzaghi sfida Zoff. All’attuale allenatore della Lazio serve solamente una vittoria per eguagliare il record di ‘SuperDino’, di 73 successi in Serie A. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l’ex tecnico centrò il traguardo dopo aver trafitto la Fiorentina con un sonoro 3-0 nella gara del 10 giugno 2001. In quella stagione, Simone fu praticamente una comparsa: mai titolare, 13 partite da riserva, nove con Eriksson ed appena quattro con Zoff, che gli concesse solamente 40’ in campo. Ora Inzaghi può 'vendicarsi', togliendo il primato ad uno dei suoi predecessori sulla panchina biancoceleste. Se non succederà subito, con Juventus e Cagliari, avrà praticamente mezzo campionato davanti per raggiungere l’obiettivo.

VITTIMA - La sua vittima preferita è l’ultima affrontata, l’Udinese, battuta sette volte su sette. L’unica contro cui è a secco è, invece, il Napoli. I bianconeri li ha sconfitti una volta, imponendosi 2-1 allo Stadium, mentre le restanti sei gare le ha perse. Dopo Zoff ed Inzaghi, sul terzo gradino del podio c’è Eriksson, l’unico con una media migliore del tecnico piacentino (54,7% di successi contro 53,3%). Di seguito, gli altri nella top ten: Rossi 60, Reja 55, Sperone 54, Maestrelli 50, Zeman 42, Viola 37, Pioli 32.

