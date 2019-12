Lazio, Inzaghi: "Vogliamo dominare le partite. Con la Juve ce la giochiamo"

La Lazio troppo spesso crea una mole di gioco che non sempre concretizza a dovere. In questo ottimo inizio di stagione, non mancano comunque i rimpianti per partite che i biancocelesti avrebbero potuto vincere. E dalle quali sono tornati a casa con un pugno di mosche in mano, come il derby o la sfida di San Siro contro l'Inter. Di questo ha parlato il mister Simone Inzaghi alla presentazione del libro di Lazialità su Dino Zoff. Ecco il suo intervento al Salone del Coni: "Abbiamo perso alcune partite dominate. Sicuramente é un aspetto che dobbiamo migliorare, lo sappiamo. Allo stesso tempo dico che quest’anno inizialmente non arrivavano i risultati, ma rispetto alle scorse stagioni ero ancora più fiducioso. É giusto che ci siano critiche in un ambiente come Roma. Ai ragazzi ho detto che dominando le partite il più delle volte le vinci. L’obiettivo é sempre guardare la prossima. Sabato contro la Juve sarà difficilissimo ma ce la giocheremo con le nostre armi. Vedremo che accadrà".

Pubblicato il 5-12-2019 alle 20.05