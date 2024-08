Lazio, Isaksen a LSC: "Sono al 100%, sento la fiducia. Vorrei anche io..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida pareggiata contro il Milan, ai microfoni di Lazio Style Channel è nintervenuto Isaksen. Questo il suo commento sulla gara e sulla prestazione, sua e dei compagni: "È una sensazione un po’ strana, ovviamente dopo il primo tempo va bene il pareggio ma volevamo vincere. È stato difficile per noi. C’è stata imprecisione, ma il primo tempo non è stato abbastanza per noi. Mi sento al centro per cento, non è facile entrare contro una squadra così forte. Sento fiducia. Dopo il primo gol sentivamo i tifosi e dopo il secondo gol è stato bellissimo, ma poi la partita è cambiata con l’ingresso di Theo e Leao. Dia e Castellanos? Sono fortissimi dentro l’area di rigore, penso che faranno tanti gol quest’anno. Anche io vorrei fare assist per loro, sono fortissimi”.

“Devo avere più fiducia nei miei tiri, sono stato libero e potevo calciare. Ci ho pensato anche dopo e ho detto ‘Ca**o, dovevo calciare”. Ho imparato per la prossima partita”.

