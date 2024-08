Lazio, Isaksen convocato con la Danimarca: le parole del ct

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Isaksen, nonostante la partenza in campionato tutt'altro che brillante e le voci di mercato che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni, a gran sorpresa ha ricevuto la convocazione con la Danimarca per gli impegni in Nations League. Il ct ad interim della selezione, riporta il portale Campo.dk, ha spiegato la scelta e fatto il punto sulla squadra. Le sue parole: "Abbiamo portato alcuni nuovi giocatori che riteniamo davvero talentuosi ed entusiasmanti e che possono apportare qualcosa di nuovo alla squadra. È una squadra molto forte, con una buona base di giocatori esperti e di nuovi giocatori della nazionale che possono apportare nuove energie. Saranno partite emozionanti e non vediamo l'ora".

