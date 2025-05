Lazio - Juve, il messaggio di Tommy Paul. E la compagna... - FOTO

Tommy Paul e la compagna sono in tribuna d'onore all'Olimpico per seguire la sfida della Lazio, impegnata contro la Juve. Un big match importantissimo per le ambizioni dei biancocelesti e per questo imperdibile, il tennista ha approfittato della sua presenza agli Internazionali di Roma per poter seguire da vicino la squadra per cui tifa. Con una storia su Instagram, condivisa tramite i profili ufficiali del club capitolino, lo sportivo ha mostrato tutta la sua contentezza per essere finalmente allo stadio, ha gridato un "Forza Lazio" per poi salutare i tifosi e la squadra insieme alla fidanzata che indossa una delle maglie storiche della Lazio.

