Lazio - Juve, Pavan: "Immobile? Inzaghi non ripeterà il favore fatto all'Inter"

Ciro Immobile è partito alla grandissima. Il bomber della Lazio sta trascinando la squadra di Inzaghi a suon di gol e assist. Sono 17 i centri in campionato che gli hanno regalato la leadership della classifica marcatori e della Scarpa d'Oro. L'attaccante è l'arma in più delle aquile, ma ha vissuto anche un momento difficile. Il numero 17, infatti, ha avuto un battibecco a settembre con il proprio allenatore nella sfida con il Parma partendo poi dalla panchina nel match successivo contro l'Inter. Proprio su quell'esclusione punta il dito Massimo Pavan. Il vice-responsabile di Tuttojuve scrive sul portale: "Errrorissimo o favorissimo, quello fatto da Simone Inzaghi all'Inter a San Siro quando lasciò fuori squadra il bomber della Lazio ed alla fine i biancocelesti uscirono sconfitti dalla sfida contro i nerazzurri. Vedremo se farà la stessa scelta domani sera, ma siamo certi che non ripeterà lo stesso errore e non ci saranno favori per Sarri, come per Antonio Conte". Quella piccola scaramuccia è alle spalle anche perché in quella partita Correa e Caicedo crearono non pochi grattacapi alla difesa nerazzurra con la Lazio che uscì da San Siro a mani vuote anche per colpa della sfortuna e delle super parate di Handanovic. Quella partita sembra lontanissima e su una cosa Pavan ha ragione: domani Ciro guiderà l'attacco dei capitolini e proverà a regalare un altro dispiacere alla Juventus.

