Lazio, Juventus e Il siparietto tra Manzini e la figlia. Arriva il commento di Sandra Milo... - VD

Francesca Manzini, comica e figlia dello storico team manager della Lazio, ha pubblicato su Instagram un video in cui imita la giornalista Ilaria D'Amico. Mettendo in scena una vera intervista, l'ex conduttrice di Striscia la Notizia ha chiesto al padre la propria reazione al nono scudetto di fila vinto dalla Juventus. La risposta del dirigente biancoceleste è chiara: "Come l'ho presa? Con il vomito". Poi, una battuta sulla sua Lazio: "Come va? Va bene, ma potrebbe andar meglio". Tra i commenti pubblicati sotto alle immagini, anche uno di Sandra Milo. L'attrice e tifosa biancoceleste ha spiegato: "Da laziale io l'ho presa sportivamente. Che tocca fare?".

Lazio, De Cosmi: “La squadra ha ritrovato gioco e brillantezza”

Lazio, Strakosha mostra la nuova maglia e Felipe Anderson chiede: "Mandamela firmata!" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE