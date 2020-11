Lazio - Juventus, le probabili formazioni: tornano Leiva e Strakosha, dubbio Immobile

Dopo gli impegni europei torna la Serie A per Lazio e Juventus che domenica alle 12:30 si sfideranno all'Olimpico. Simone Inzaghi potrà riabbracciare alcuni indisponibili per la trasferta di San Pietroburgo, su tutti Leiva e Strakosha che torneranno subito tra i titolari. Meno sicura la presenza di Immobile anche se stando alle parole di Tare dovrebbe esserci, si capirà meglio nei prossimi giorni. La Juve perde Ramsey per infortunio e conta di recuperare De Ligt almeno per la panchina. Queste le probabili scelte dei due allenatori.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Fares; Immobile, Correa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.