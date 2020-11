Lazio - Juventus, Paltrinieri: "Ci si può aspettare tanto da questa partita"

Lazio - Juventus di domani sarà a porte chiuse, ma ciò non impedirà a Gregorio Paltrinieri, grande tifoso bianconero, di seguire i suoi beniamini durante la sfida con i biancocelesti. All'interno del Match Program, il nuotatore olimpico ha detto sulla gara: "Ci si può aspettare tanto. La Juventus sta migliorando di volta in volta. Siamo ancora ad inizio campionato ed è appena iniziata anche la campagna in Champions League, c'è tempo per conoscersi. Andrea Pirlo è appena arrivato sulla panchina della Juventus e, come sempre in queste occasioni, bisogna dargli un po' di tempo. Sono fiducioso".

PASSIONE TRAMANDATA - "La mia passione per la Juventus nasce da mio nonno. Sin da quando ero piccolissimo ho iniziato a sostenere i bianconeri. Avevo un nonno juventino e un nonno milanista: ho scelto di tifare la squadra di Torino".