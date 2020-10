Lazio, Klose al 93': nove anni fa il derby della Capitale deciso dal tedesco

Sono passati nove anni da quella sera del 16 ottobre del 2011 ma il ricordo dei tifosi biancocelesti è più vivo che mai. Derby della Capitale: Lazio e Roma si sfidano in una delle gare che rimarranno nella storia. La squadra di Reja comincia in salita: i giallorossi passano in vantaggio nel primo tempo con Osvaldo e riescono a mantenere il vantaggio per tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa cambia tutto e grazie ad un rigore la Lazio riesce a pareggiare con Hernanes. La gara prosegue con ribaltamenti di fronte continui ma la stracittadina si avvia a terminare in pareggio, al 93' però un campione di Miro Klose la decide: verticalizzazione di Hernanes, Matuzalem la gira perfetta per il tedesco che spedisce direttamente in rete e fa impazzire lo stadio Olimpico.

