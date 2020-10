Lazio, tour de force in vista: Inzaghi prepara l'alternanza fra i portieri

7 partite in 22 giorni. Questo il tour de force che dovrà affrontare la Lazio. Biancocelesti che sfideranno in campionato Sampdoria, Bologna, Torino e Juventus e, nel frattempo, porteranno a termine il girone di andata di Champions League contro Borussia Dortmund, Bruges e Zenit. Si gioca praticamente ogni 3 giorni e Inzaghi dovrà essere bravo a far ruotare i suoi. Con molta probabilità, anche i titolarissimi dovranno tirare il fiato in qualche match. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico biancoceleste starebbe pensando a un turnover anche tra i pali. Reina potrebbe diventare il titolare in Champions League, mentre Strakosha disputerebbe le partite di Serie A. Oppure Inzaghi può decidere di far rifiatare l'albanese solo in qualche occasione. Intanto, domani, contro la Samp, sarà proprio Strakosha a partire dal primo minuto.