Lazio, l'appello di Leiva: "Pensiamo ai nostri genitori ed ai nostri nonni" - FT

Lucas Leiva, rimasto nella Capitale nonostante lo stop degli allenamenti per l'emergenza Coronavirus, ha fatto un appello pubblico, invitando i propri seguaci di Instagram ad evitare il contatto con le altre persone. Il brasiliano ha pubblicato la foto che lo ritrae insieme al cane, ed ha scritto: "Vedo molte persone dire che il Coronavirus non uccide così tante persone, che è solo un'influenza. Vorrei lasciare qui il mio appello affinché le persone in questo momento non pensino solo a sè. Se evitate al massimo il contatto con le persone, farete in modo che il virus non si diffonda. Pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni e alle persone che il virus può colpire gravemente. Dobbiamo unirci in tutto il mondo affinché il contagio diminuisca ogni giorno".

