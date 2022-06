Lazio, l’Europa League celebra Immobile: “Il marcatore…” – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella che si è da poco conclusa è stata una stagione d’oro per Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste ha battuto e stabilito nuovi record, consacrandosi vincitore della classifica dei cannonieri, con 27 reti, per la quarta volta nella sua carriera. Solo uno dei vari riconoscimenti ottenuti quest'anno. Numeri su numeri che non fanno altro che esaltare le sue qualità e la caratura del suo talento. A ricordare quanto sia prezioso ci ha pensato anche la Uefa Europa League che, tramite i canali social ufficiali, ha condiviso un video che ripercorre i gol realizzati nella competizione. Ad accompagnare, il messaggio: “Il marcatore che ha fatto il record di gol della Lazio, Ciro Immobile”

