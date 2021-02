Lazio, l'ex Cacciatori: "Non me ne voglia Strakosha ma Reina..."

L'ex portiere della Lazio Massimo Cacciatori è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per dire la sua sul momento che sta vivendo la squadra di mister Inzaghi: "La squadra è tornata a correre dopo un periodo fisiologico di flessione ora va come un treno, si sono riscoperte le qualità della stagione scorsa. Poi pandemia l'ha bloccata nel momenti di maggior fulgore. Con l'Atalanta l'ho vista benissimo e poi, non me ne voglia Strakosha, ma con Reina anche dietro c'è sicurezza e la squadra può giocare in modo diverso. Ora è un brutto cliente per tutti". "Lotito parla di scudetto? Può essere una mossa tattica, le distanze ci sono ma non appaiono incolmabili. Certo però ci sono più squadre in lotta e che cedano tutte è dura. Un piazzamento Champions è alla portata, viste le ultime gare".

