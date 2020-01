Lazio, l'ex Carrizo: "Per lo Scudetto duello Inter-Juve, ma anche i biancocelesti..."

Una carriera non fortunata in Italia fra Lazio e Inter, nonostante questo Juan Pablo Carrizo continua a seguire con entusiasmo la Serie A, della quale ha parlato ai microfoni di passioneinter.com: “Seguo tantissimo il calcio italiano, mi è rimasto dentro. Ho dei bei ricordi della mia carriera in Italia, il vostro Paese mi è rimasto nel cuore. Gli anni vissuti all’Inter da me sono stati complicati, ma questo secondo me è un anno diverso. La squadra lotta, tantissimo, porta i punti a casa. Ora sono primi in classifica, lottano con la Juventus, dietro c’è la Lazio, la classifica è molto serrata. Anche Roma ed Atalanta sono lì, è bello che sia così".

