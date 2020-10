Lazio, l'ex Cavanda sostiene Keita e Felipe Anderson: "Forza!" - FT

Questioni tra ex biancocelesti. Sono due, tra i tanti, infatti i calciatori ex Lazio che in questa sessione di mercato hanno cambiato squadra: Keita è andato alla Sampdoria direttamente dal Monaco e Felipe Anderson invece dal West Ham è volato in Portogallo per giocare nel Porto. Insomma nuove sfide per questi due calciatori che lasciando la Capitale hanno trovato non molta fortuna in altri club. A dar loro l'imbocca al lupo per queste nuove avventure ci ha pensato Luis Cavanda che ha postato su Instagram due foto per augurare il meglio al brasiliano e al senegalese.

Italia, Lazzari: "Darò il massimo con la Lazio per conquistare la Nazionale"

Italia, Lazzari al top in Nazionale: la sua gioia sui social - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE