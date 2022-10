Lazio, l'ex Di Gennaro: "Quest'anno i biancocelesti diranno la loro. Immobile..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il pareggio con l'Udinese è un buon risultato, visto il livello dell'avversario, ma accolto in casa Lazio con una lieve amarezza, anche per la perdita di Immobile. I biancocelesti, in questo inizio di campionato, si sono rivelati una squadra matura e ancora in crescita, nonostante gli ottimi risultati. A tessere le lodi della squadra di Maurizio Sarri è stato un ex centrocampista della Lazio, Davide Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio: "In primis faccio un grosso in bocca al lupo a Ciro Immobile. È un grande calciatore e uomo, merita il meglio, speriamo che l’infortunio non sia grave. La Lazio mi sembra più rodata rispetto alla passata stagione, i ragazzi hanno appreso gli insegnamenti di Sarri e quasi sempre riescono a metterli in pratica. Ovvio che poi ripetersi ad alti livelli ogni tre giorni sia estremamente difficile, ma i biancocelesti, quest’anno, diranno la loro".