Lazio, l'ex Fuser: "Molto legato a questi colori. E quanti gol all'Inter..."

Probabilmente i tifosi della Lazio non gliel'hanno mai perdonato quel suo trasferimento alla Roma. Nel mezzo il Parma. In un'intervista esclusiva rilasciata per gianlucadimarzio.com, Diego Fuser si è raccontato a tutto tondo. E a poco più di 24 ore da Lazio-Inter, ha ricordato quanto proprio ai nerazzurri facesse sempre gol: "La mia vittima preferita di quegli anni erano proprio i nerazzurri. Abbiamo quasi sempre vinto e io ho segnato spesso". Tranne nella nefasta finale di Coppa UEFA, quando Ronaldo e compagni si imposero con un netto 3-0: "Nella finale di Coppa UEFA a Parigi facemmo veramente male. Le gambe non andavano. Dopo il primo gol di Zamorano avevamo una sensazione strana in campo: eravamo più impauriti di prendere altri gol che convinti di poter rimontare". Ma la Lazio per Fuser avrà sempre un posto speciale nel suo cuore, e in quella fascia da capitano indossata per alzare al cielo la Coppa Italia del '98, primo trofeo dell'era Cragnotti: "Sono legato alla Lazio. È una società che mi ha formato sia come uomo che come calciatore".

