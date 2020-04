Lazio, l'ex Hernanes in campo contro il Coronavirus: ecco l'iniziativa

LAZIO, SOLIDARIETA' HERNANES - Mercoledì sera, alle 21, l'ex Lazio Hernanes sarà impegnato in una diretta Instagram con la rete di volontari riminesi 'Team bòta' per raccogliere fondi in sostegno di un gruppo di 170 volontari impegnati quotidianamente nella lotta al Coronavirus. Team bòta si occupa dell'acquisto e della donazione di generi alimentari, della consegna a domicilio di beni di prima necessità, della distribuzione di mascherine del supporto psicologico a distanza. Il Profeta, ora in forza al San Paolo, dialogherà con uno dei membri del 'Team bòta', Michele Lari, con cui negli anni ha stretto una forte amicizia.

Lazio, Leiva viola la quarantena? Ecco perché non è così

Coronavirus, Conte lancia la fase 2: “Dal 4 si riparte. Piano differenziato tra le Regioni”

Torna alla home page