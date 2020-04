Lazio, Leiva viola la quarantena? Ecco perché non è così

Alcuni organi di stampa, nelle ultime ore, hanno addossato a Lucas Leiva la colpa di non aver rispettato la quarantena. "Lucas Leiva è stato avvistato più volte a Formello per lavorare in piscina con il fisioterapista", queste le parole nel servizio dell'edizione odierna di Sport Mediaset. Peccato però che le visite specialistiche e il recupero fisioterapico siano pratiche consentite: il soggetto può (con apposita autocertificazione) eseguire visite e trattamenti dopo aver subìto un infortunio. Lo documenta anche l'ultimo aggiornamento sulla rimodulazione degli interventi fisioterapici nell'emergenza Covid-19. Insomma, Lucas Leiva non ha fatto nulla di scorretto e si è attenuto alle regole comportamentali indicate dall'ultimo Dpcm governativo. E' vero, c'è qualche giocatore di Serie A che non ha rispettato le normative. Ce ne sarebbero parecchi di esempi da riportare, non certo quelli dei calciatori biancocelesti.