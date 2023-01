Lazio, l'ex Wallace vince il titolo con il Wuhan Three Towns Football Club

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Buona la prima per Wallace Fortuna Dos Santos. L'ex difensore della Lazio si è laureato infatti campione di Cina con il Wuhan Three Towns Football Club dopo pochi mesi dal suo arrivo. Grazie al titolo, il Wuhan si è assicurato un posto per la prossima Asia Champions League. Tesserato nel marzo 2022, ha collezionato 20 presenze nella Chinese Super League condite da 1 gol e 1 assist. Si tratta del secondo campionato vinto in carriera dal brasiliano dopo quello con il Cruzeiro nel 2013. Con la Lazio invece ha trionfato in Supercoppa Italiana nel 2017 e in Coppa Italia nel 2019. A completare il suo palmares la Coppa di lega portoghese conquistata con il Braga nel 2020. Una bella soddisfazione per il calciatore, che ha esternato tutta la propria gioia per il traguardo raggiunto: "Sono molto contento di poter coronare la stagione con il titolo, sono venuto qui per coronare le ambizioni del club. Wuhan ha messo insieme un progetto solido e si è rinforzato molto bene per questa stagione, pensando anche alle prossime. Mi sento onorato e orgoglioso di far parte di questo momento importante per la squadra".