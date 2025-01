Lazio, l'Olimpico non è più un amico: il dato preoccupante

TUTTOmercatoWEB.com

Da fortezza a "nemico". Questo il cambiamento dell'Olimpico nei confronti della Lazio, che ultimamente sta viaggiando col freno a mano tirato. Nessuna crisi o catastrofe, ma un campanello d'allarme da non sottovalutare per evitare scenari ben peggiori. Il girone di andata della Lazio resta ottimo nonostante le ultime cadute, specie quella nel derby di due giorni fa, ma c'è un dato da analizzare e da cui Baroni deve trarre qualcosa per migliorare il rendimento della squadra: a differenza della prima parte di stagione, la Lazio non sta sfruttando il fattore Olimpico. Se si considera anche il derby, in trasferta ma sempre tra le mura amiche, come sottolinea il Corriere della Sera, la squadra ha portato a casa appena 5 punti in 5 partite: sconfitte contro Roma e Inter, pareggi con Atalanta e con i bulgari del Ludogorets in Europa League e vittoria solo con il Napoli in Coppa Italia. E pensare che prima della gara contro il Ludogorets la Lazio ne aveva vinte 8 su 9 in casa, poi improvvisamente qualcosa si è inceppato. Bisogna riprendere la retta via per non perdere terreno per il quarto posto.