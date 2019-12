Lazio, la ‘Christman challenge’ targata Immobile & Co. - VD

Il Natale è finalmente arrivato e, dopo la vittoria della Supercoppa, anche per i giocatori della Lazio è giunto il momento del meritato riposo. Non prima, però, di essersi cimentati in una ‘Christmas challenge’ tutta da ridere, pubblicata qualche minuto fa dal club sul proprio profilo Instagram. Alcuni giocatori biancocelesti si sono seduti sui gradini di una scalinata ed hanno iniziato a muovere la testa a ritmo. Le immagini sono state accompagnate da un simpatico messaggio ed un invito ai tifosi capitolini: “Mi gira la testa, la coppa ce la siamo portata a casa. Provate a batterci sulla Christman challenge. Tagga il profilo della Lazio sul tuo video per essere condiviso sulla pagina ufficiale”.

