Lazio, Bonolis: “Ho abbracciato Lotito, ha fatto piangere la Juventus..."

Paolo Bonolis, famoso conduttore e tifoso dell'Inter, è intervenuto qualche minuto fa ai microfoni di Radiosei. Dopo aver fatto gli auguri di buon Natale ai due conduttori e agli ospiti presenti in studio, si è soffermato sulla vittoria della Lazio ai danni della Juventus in Supercoppa, raccontando un episodio che l'ha visto protagonista insieme al presidente Claudio Lotito: "Chiunque riesca a far piangere i bianconeri merita un grande abbraccio. Ho abbracciato anche il presidente Lotito nell'evento organizzato da Suor Paola, poi è andato via dicendo che sarebbe andato a messa, gli ho detto 'inventatene un'altra, presidè'".

