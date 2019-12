La Lazio vola anche in Borsa: che crescita grazie alla Supercoppa!

LAZIO VOLA IN BORSA - Vola la Lazio, anche in Borsa. Il trionfo a Riyad contro la Juventus, che ha dato alla squadra di Inzaghi la quinta Supercoppa italiana della storia biancoceleste, è un toccasana anche per i valori in Borsa, che si impennano: come riporta 'calcioefinanza.it', il titolo della Lazio ha chiuso a +3,78%% a 1,4260 euro (capitalizzazione di mercato a 96,32 milioni di euro). Una simile crescita percentuale si era registrata dopo la vittoria, sempre per 3-1 e sempre contro la Juve, in campionato quando il titolo aveva guadagnato circa il 6% in apertura di seduta, arrivando a toccare 1,3840 euro per azione. Parallelamente, i valori della Juventus calano: il titolo cede l’1,70% a 1,2705 euro il giorno dopo la sconfitta (capitalizzazione di mercato a 1,69 miliardi di euro). Dopo il ko in campionato avevano aperto a 1,275, per poi risalire fino a 1,2810 euro per azione (-0,54%), con una capitalizzazione di mercato a 1,7 miliardi di euro.

