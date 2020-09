Lazio, la lettera di un tifoso per Lulic. E la moglie ringrazia: "Non molliamo mai" - FT

Continuano a preoccupare in casa Lazio le condizioni fisiche di Senad Lulic, da mesi out per un importante infortunio alla caviglia. Ad oggi, non sembra essere pronosticabile il momento in cui il bosniaco tornerà a disposizione di Simone Inzaghi. L'assenza del capitano si fa sentire all'interno della tifoseria biancoceleste, al punto che un sostenitore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram "laziale.fuori.sede" una lunga lettera rivolta a Lulic: "Caro Senad, ti scrivo questa lettera, sinceramente, tutta d'un fiato. Hai giocato 351 partite con noi, in ognuna di queste, hai onorato la maglia. Hai sempre dato tutto, fino all'ultimo minuto, fino all'ultima forza che avevi in corpo (...) Vogliamo rivederti ancora in campo, ancora con la fascia al braccio, ancora alzare trofei, ancora giocare derby, ancora pensare a te e pensare al 71. Ti vogliamo ancora Senad. Ritorna a scrivere pagine di storia tingendole di bianco e celeste. Ti aspettiamo. Tutti quanti. Ti vogliamo bene". Puntuale la risposta di Sandra Lulic, la moglie del classe '86: "Grazie per le bellissime pagine. Noi non molliamo mai, per sempre forza Lazio".

