Lazio, la madre di Zaniolo: "I cori? Ecco cosa mi dà fastidio veramente"

Zaniolo, i tifosi della Lazio e Francesca Costa, la madre del giallorosso. Sono questi i protagonisti della storia che li ha visti lanciarsi sfottò e risposte social prima e dopo l'infortunio dell'ex Inter. Sull'argomento è tornata a parlare proprio la mamma del centrocampista sulle frequenze di Radio Globo: "Nicolò si sta riprendendo piano piano, fa le sue cure, la riabilitazione. Va a Trigoria tutti i giorni e poi torna a casa. Lui è molto sereno e tranquillo. Quella è la sua forza in realtà, prende tutto molto serenamente e con l'animo positivo. Non si abbatte mai, non l'ha mai fatto da piccino e anche adesso sta continuando su questa strada. I cori? Non mi sono mai sentita offesa, come dicono loro è uno sfottò poco carino nei confronti di una donna, ma è una loro scelta come usare le parole. Quello che mi dava fastidio è che me li scrivono in privato. E questo va al di là del calcio. In realtà sono contenta da un lato, perché quando Nicolò si è fatto male, tantissimi della Lazio, che potrebbero avercela con lui vista la rivalità, hanno manifestato la vicinanza a lui in tanti modi e con tanti messaggi. Non c'è solo la parte negativa, sarebbe riduttivo allargarla a tutti. Ci sono questi che sono stati molto molto carini".

