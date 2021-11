Lazio, la moglie di Luis Alberto e il regalo ai tifosi: “Ci saranno due vincitori” - FOTO

A Natale siamo tutti più buoni. Tradizione confermata anche da Patricia, moglie di Luis Alberto. La dolce metà del numero 10 della Lazio ha deciso di fare un bel regalo ai tifosi lanciando un contest sui social: "Il Natale è alle porte e volevo fare un regalo speciale! Non riuscivo a pensare a niente di più speciale che mettere in palio 2 delle magliette di mio marito, siete in tanti a chiedermi la sua maglia e questa volta avrete maggiori possibilità di ottenerla, ci saranno 2 vincitori. Puoi scegliere la dedica che vuoi e sarà autografata da lui. Per partecipare conosci già i passaggi: metti mi piace alla foto, menziona un amico nei commenti, puoi citare quanti amici vuoi per avere più opzioni per vincere e diventa follower del mio profilo @patri201010. Se condividi anche sul tuo profilo avrai una SORPRESA EXTRA!!! Buona fortuna a tutti! E spero che il sorteggio vi piaccia molto. Inizia oggi domenica 28 e terminerà domenica prossima giorno 5!". Questo il regolamento spiegato dalla stessa Patricia su Instagram per vincere la maglia biancoceleste autografata dal Mago di San José del Valle.