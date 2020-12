Lazio, la moglie di Luis Alberto mette in palio la maglia della Champions del 'Mago' - FT

Patricia, la moglie di Luis Alberto, ha lanciato un altro sondaggio mettendo in palio la maglia Champions del marito. Tutte le informazioni sono state date nel post dedicato nel profilo Instagram della spagnola: "Sorteggio della maglia Champions di Luis Alberto. Per ringraziarvi per il successo del precedente sorteggio. Avete partecipato in tantissimi, magari potessi sorteggiarne una per ogni persona che lo desidera. Ecco un'altra opportunità per ottenerla, i passi sono gli stessi. Essere follower del mio profilo @patri201010, mettere mi piace alla foto, menzionare un amico (potete partecipare quante volte voletem ma ogni volta nominando persone diverse). La maglierra verrà consegnata firmata e con dedica personalizzata. Il sorteggio parte oggi 26 e terminerà mercoledì 5 gennaio. Annuncerò personalmente il vincitore. Buona fortuna a tutti".

