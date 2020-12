Lazio, Luis Alberto tra i migliori 100. L'orgoglio della moglie: "Non servono parole" - FT

Luis Alberto è rientrato tra i migliori 100 calciatori del mondo, la consueta classifica stilata dal 'The Guardian' quando si avvicina la fine dell'anno. Importante riconoscimento per lo spagnolo, diventato un punto fermo della Lazio di Inzaghi. Il 98esimo posto in classifica ha riempito d'orgoglio la famiglia del 'Mago'. In particolare la moglie Patricia che, su Instagram, ha condiviso la graduatoria, aggiungendo: "Non servono parole. Tra i migliori calciatori al mondo nel 2020. Orgogliosa di te, vita mia".

