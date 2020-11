Lazio, la reazione di lady Immobile al servizio di Sportmediaset - FOTO

Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in queste settimane a Ciro Immobile. Se il popolo biancoceleste non ha mai smesso di sostenerlo in questo periodo di difficoltà estrema lo stesso non può dirsi dei media che non hanno perso occasione per attaccarlo anche quando il bomber della Lazio è l'ultimo ad avere qualsiasi tipo di colpa. L'ultimo attacco è stato quello di Sportmediaset che ha fatto letteralmente imbufalire il numero 17 che si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram. Anche la moglie Jessica ha voluto condividere il suo stato d'animo limitandosi a scrivere "Complimenti a Sportmediaset" in modo ironico. E poi aggiunge: “Penso che in vita mia ha conosciuto poche persone oneste e responsabili come te, non c’è bisogno di dire il perchè, l’importante è che lo sappiamo noi. Però a tutto questo penso ci sia un limite e questo limite è stato oltrepassato. Scrivete di lui, parlate di lui come calciatore ma come uomo lasciate perdere perchè cascate male. Vi potrebbe spiegare il vero significato della parola uomo e soprattutto del rispetto e dell’umiltà insieme al senso di sacrificio. Dietro un calciatore c’è prima di tutto un uomo...”.

Crotone, Stroppa: "La Lazio è una big del campionato. Inzaghi? Lo stimo"

Di Marzio: Ripresa del campionato? Mi aspetto molto dalla Lazio

TORNA ALLA HOME