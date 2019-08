Lazio, la Sampdoria diventa la vittima preferita di Immobile

Vede blucerchiato e non perdona Ciro Immobile, che ieri sera è stato decisivo per la vittoria della Lazio con una poderosa doppietta. E con questi due gol ora è proprio la Sampdoria la vittima preferita del bomber di Torre Annunziata, contro cui Ciro ha esultato ben 9 volte in Serie A in carriera (10 con la rete segnata in Serie B con la maglia del Pescara). La Samp quindi scalza definitivamente Sassuolo (8), Genoa ed Hellas Verona(7) in cima alle squadre più 'bucate' da Immobile. Una serata speciale quella per l'attaccante biancoceleste che ha toccato quota 101 nella massima serie, realizzando per la quarta volta la prima rete stagionale delle aquile.

