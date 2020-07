Lazio, la società festeggia i due anni di Acerbi in biancoceleste - VIDEO

Francesco Acerbi è il vero pilastro della difesa della Lazio. Gli sono bastati 2 anni per diventare un vero leader di questa squadra e non far rimpiangere la partenza di De Vrij. Nel giorno del secondo anniversario del suo trasferimento, la società lo ha voluto omaggiare con un video apparso sul profilo Instagram ufficiale della squadra.

Lazio, contro il Sassuolo ci vorrà il miglior Ciro Immobile

Corsa Scudetto, parla Lippi: "L'Uefa ha fatto un bel regalo alla Juve..."

TORNA ALLA HOME